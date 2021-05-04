Самым богатым человеком в Российской Федерации оказался владелец и президент горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин, отмечается в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В настоящий момент состояние Потанина насчитывает 32 млрд долларов. Отмечается, что с начала текущего 2021 года он потерял 622 млн долларов, а заработал чуть более 2 млрд.



На второй строчке богачей России в международном рейтинге разместился основной бенефициар Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин. Его состояние оценивается в 28,4 млрд долларов.

Единственной женщиной в этом списке стала основательница и глава интернет-ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук. С начала 2021 года она заработала 443 млн долларов. Всего же ее состояние оценивается в 9,53 млрд.