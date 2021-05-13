Владельцы иностранных информационных ресурсов с аудиторией более 0,5 млн человек должны будут открыть в России официальные филиалы. Такой пункт есть в законопроекте о регулировании зарубежных IT-компаний, сообщил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.



«Наш законопроект обяжет владельцев крупных информресурсов с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек открывать официальные представительства (филиалы), которые должны в полном объеме представлять интересы и отвечать за деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях», — написал Хинштейн.

По его словам, законопроект также вводит меры понуждения для IT-компаний (наряду с уже существующими санкциями и механизмами, в том числе по ограничению доступа). К таким мерам, в частности, относится запрет на распространение рекламы как об интернет-ресурсе, так и на нем самом, запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса, а также — на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

По словам главы комитета Госдумы по информполитике, соответствующий законопроект планируется внести на рассмотрение и принять до конца весенней сессии Госдумы.