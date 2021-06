Три банка, Московская биржа и еще 20 игроков из РФ вошли в список крупнейших мировых публичных компаний от Forbes . Свежий список Global 2000 опубликован на сайте издания.

Как следует из разъяснений Forbes, рейтинг составляется с 2003 года на основе четырех одинаково важных показателей: размера активов компании, ее рыночной стоимости, объема продаж и прибыли. По каждому из этих показателей участнику списка присваивается отдельный рэнкинг, затем баллы суммируются. Рыночная капитализация в списке 2021 года учтена по состоянию на закрытие торгового дня 16 апреля, остальные показатели — за последние 12 месяцев согласно информации, доступной на эту дату.

Составители рейтинга отмечают, что результаты пандемийного года не столь плохи: мировой фондовый рынок прибавил за год порядка 48%, так что, хотя продажи и прибыли могли снизиться, общие активы и рыночная стоимость компаний выросла. Показательным является, например, тот факт, что порог по рыночной стоимости компании для ее вхождения в рейтинг 2020 года составлял 5,27 млрд долларов, а в 2021-м он поднялся до 8,26 млрд.

На первом месте в глобальном списке оказался китайский банк ICBC с объемом продаж за фискальный год 190,5 млрд долларов, прибылью в 45,8 млрд, активами в 4 трлн 914,7 млрд и рыночной капитализацией в 249,5 млрд долларов. В мировой топ-десятке в общей сложности пять банков: помимо ICBC это американский JPMorgan Chase (второе место), китайский China Construction Bank (четвертое), Bank of America (шестое место, США) и Agricultural Bank of China (девятое, КНР). Также в топ-10 вошли Berkshire Hathaway (четвертое место, США), нефтяная Saudi Aramco (пятое, Саудовская Аравия), американская Apple и китайская Ping An Insurance Group, разделившие с Bank of America шестое место, а также Amazon (десятое место, США).

Среди российских компаний на самом высоком, 51-м, месте в списке оказался СберБанк. Его объем продаж оценен в долларах в 47,3 млрд, прибыль — в 10,4 млрд, активы — в 486,9 млрд, рыночная капитализация — в 85,7 млрд.

В релизе , выпущенном СберБанком в этой связи, указано, что в прошлом году он занимал 402-е место в общем рейтинге и шестое место среди российских компаний.

В первую сотню компаний также вошла «Роснефть», она на 99-м месте. Помимо этих игроков в первую четверть списка, то есть в топ-500 компаний, входят «Сургутнефтегаз» (309-е место), «Газпром» (367-е), «Норильский никель» (388-е) и «ЛУКОЙЛ» (467-е).

Банков в списке из 2 тыс. крупнейших мировых публичных компаний, помимо «Сбера», еще два: ВТБ (597-е место) и Московский Кредитный Банк (1779-е). Из игроков финансового рынка в Global 2000 от Forbes также вошла Московская биржа, оказавшаяся в нем выше МКБ — на 1 591-м месте.



В общей сложности в глобальном списке 24 российских игрока: помимо представителей финансовой и нефтегазовой отраслей это, в частности, металлурги, энергетики, ретейлеры, строители.