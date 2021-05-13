Центробанк вынес постановления о привлечении ряда финансовых организаций к административной ответственности. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

В частности, в отношении банка «Открытие» и микрофинансовой компании «МигКредит» вынесены постановления от 13 мая 2021 года по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), которая распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Документы пока не вступили в законную силу.

В обоих случаях предусматривается административный штраф, но не уточняется, применяются эти санкции к должностному или юридическому лицу. Штраф для должностных лиц по статье 14.29 КоАП может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Также Центробанк 13 мая вынес постановление о привлечении к административной ответственности компании «АльфаСтрахование». Постановление вынесено на основании статьи 15.34.1 КоАП, то есть касается «необоснованного отказа страховой организации… от заключения публичных договоров, предусмотренных федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, либо навязывания страхователю или имеющему намерение заключить договор обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не обусловленных требованиями федерального закона о конкретном виде обязательного страхования». Постановление, также пока не вступившее в законную силу, предусматривает штраф, который в соответствии с указанным положением КоАП может составить от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.