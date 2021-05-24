Почти 80% предпринимателей считают ведение бизнеса в России небезопасным, так как законодательство не предоставляет им достаточных гарантий защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования. Такие данные опроса, проведенного службой специальной связи и информации Федеральной службы охраны России, привела пресс-служба бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Исследование проводилось в марте 2021 года и охватило 830 респондентов в 34 субъектах РФ. Опрос проводился раздельно по двум категориям: предприниматели (215 человек) и эксперты (615 человек), из которых специалистов (адвокатов и юристов-ученых) — 250, сотрудников прокуратуры — 365.

По данным исследования, прокуроры, специалисты и предприниматели значительно разошлись в оценке законодательства. Так, 78,3% сотрудников прокуратуры считают, что закон дает честным предпринимателям достаточно гарантий (не согласны с этим 18,4%); среди специалистов положительные оценки высказывают лишь 37,6% (отрицательные — 60,8%), а среди предпринимателей — всего 15,4% (отрицательные — 78,6%).

При этом мнение бизнеса и специалистов о том, что правосудие в РФ не является независимым и объективным, прямо противоположно мнению прокуроров, отмечается в материалах опроса. О независимости и объективности правосудия заявили более 80% опрошенных сотрудников прокуратуры, тогда как 70% (2020 год — 77%) опрошенных специалистов и три четверти предпринимателей (2020 год — 79,9%) не считают его таковым. Недоверие судебным органам выразили более половины опрошенных предпринимателей и специалистов.