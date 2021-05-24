«Опора России» предлагает разработать модельный региональный закон о социальном предпринимательстве. В бизнес-объединении полагают, что первым это сделают в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Мы считаем, что должен быть разработан модельный региональный закон, возможно, как раз в Ханты-Мансийском автономном округе первым они его и сделают, где будет детально объяснено людям, что дает им этот статус, и это должно быть гарантировано в том числе бюджетными возможностями. А как раз у Ханты-Мансийска они есть, регион бюджетно очень серьезно обеспечен, то есть как раз эта пилотная площадка может стать образцовой для всей нашей страны», — сказал он на конференции в Общественной палате РФ.

Как уточнил Калинин, «Опора России» планирует в начале октября 2021 года провести в Ханты-Мансийске съезд лидеров бизнес-объединения. Основными темами для обсуждения станут развитие социального предпринимательства и меры его поддержки на региональном, муниципальном и федеральном уровнях.