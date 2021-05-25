МТС и МТС Банк сообщают о запуске совместно с Samsung Electronics оплаты услуг мобильной связи МТС в push-уведомлениях с помощью сервиса Samsung Pay.

«Абоненты МТС — пользователи смартфонов Samsung, совместимых с Samsung Pay, получив push-уведомление из приложения МТС Банка о снижении баланса телефона, смогут в один клик пополнить счет. При этом не нужно заходить в само приложение банка — достаточно выбрать сумму платежа в push-уведомлении и подтвердить с помощью Samsung Pay», — поясняется в релизе.

Как отметила руководитель команды пополнения счетов финтех-направления МТС Марита Брегвадзе, компания первой в России реализовала интеграцию онлайн-платежей в push-уведомлениях. «Сервис будет удобен для пользователей, которые пока не настроили услугу автоплатежа и могут забыть своевременно внести абонентскую плату», — прокомментировала она.

Для оплаты связи в push-уведомлениях абоненту МТС достаточно скачать обновленное приложение МТС Банка, установить или обновить приложение Samsung Pay и привязать к нему банковскую карту.



«Каждая оплата через сервис Samsung Pay безопасна и строго конфиденциальна. Подтверждение оплаты происходит с помощью отпечатка пальца или четырехзначного ПИН-кода. Вместо данных реальной банковской карты используется токен — специальный цифровой код, созданный случайным образом. Личная информация остается в безопасности», — подчеркивают участники проекта.