Капитализация компании TCS Group, головной компании Тинькофф Банка, впервые превысила 1 трлн рублей. На это обратило внимание информагентство РБК , уточнив, что стоимость депозитарных расписок TCS в ходе торгов в среду достигала 5 137 рублей за штуку.

Отметим, что бумага оказалась по итогам основных торгов лидером по росту котировок (прим. Банки.ру).

Как напоминает РБК, 11 мая TCS Group представила финансовые результаты по МСФО за I квартал 2021 года. Чистая прибыль группы достигла нового рекордного уровня в 14,2 млрд рублей, показав прирост в 57% год к году. За первые три месяца общая выручка выросла на 21%, до 56,8 млрд.

Чистая прибыль группы «Тинькофф» по итогам I квартала выросла на 57% до 14,2 млрд рублей Такие данные отчетности TCS Group Holding PLC по МСФО представлены в релизе группы.

Председатель правления TCS Group Оливер Хьюз тогда подтвердил, что группа не будет выплачивать дивиденды в этом году — выплаты возобновятся в 2022-м. Также TCS Group подтвердила планы по проведению обратного выкупа до 700 тыс. бумаг на общую сумму не более 45 млн долларов. В TCS Group отметили, что цель программы — финансирование системы мотивации менеджмента.

На сегодняшний день торгуются лишь 15 российских компаний, стоимость которых превышает 1 трлн рублей, среди них — СберБанк (6,8 трлн), «Газпром» (6,2 трлн), «Роснефть» (5,2 трлн), «Новатэк» (4,3 трлн), «Норникель» (4,26 трлн рублей), указывает РБК.

В октябре прошлого года Олег Тиньков заявил, что капитализация TCS Group составит 10 млрд долларов к 2022 году. Однако такого результата компания достигла быстрее, чем ожидалось, — уже в феврале 2021-го. Тиньков говорил, что верит в рост капитализации и до 25 млрд долларов, а доля банка на российском рынке может вырасти с 3% до 20%. «Хотим быть вторыми после «Сбера», потому что первыми быть невозможно», — говорил бизнесмен.



В январе Олег Тиньков перестал быть контролирующим акционером компании. Принадлежащие Тинькову и его семье акции класса B (равнялись десяти голосам) были конвертированы в акции класса А (одна акция — один голос) — это уменьшило долю голосующих акций с 84% до 35%. Доля Тинькова и его семейного траста в акционерном капитале TCS Group составляет 35,1%, еще 6,5% — у менеджмента компании, остальное — в свободном обращении на бирже.