ЦБ и Минфин проработают вопрос о введении лимитов на вложение средств НПФ в «зеленые» и социальные (ESG) облигации, пишет «Коммерсант» . Это следует из протокола совещания у министра финансов Антона Силуанова по вопросу развития рынка ценных бумаг. Весной по итогам совещания по банковскому сектору президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ разработать «план мероприятий по снижению рисков возможного негативного влияния на российскую экономику и финансовые рынки из-за сокращения спроса со стороны участников глобального рынка капитала на активы с высокими климатическими рисками». ЦБ начал набирать сотрудников в подразделение по вопросам устойчивого развития, а первый зампред Сергей Швецов отметил необходимость «подтолкнуть финансовый рынок к учету среднесрочных и долгосрочных рисков ESG-тематики».

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Выделение отдельного лимита обоснованно, если в его рамках предоставить преференции ESG-инструментам по кредитному качеству облигаций, чтобы позволить фондам больше заработать, отметил управляющий директор «Эксперт РА» Павел Митрофанов. То есть НПФ смогут покупать «зеленые» бумаги пониженного по сравнению с основным портфелем кредитного качества. По словам директора по управлению рисками НПФ «Открытие» Александра Сметанина, если ESG-инструменты обладают интересным соотношением доходности и риска, то «их можно купить в рамках регулярной инвестиционной деятельности, без специального лимита, но значительного предложения в этом сегменте нет». В случае введения лимита, например, на уровне 3% это позволит вложить фондам в такие инструменты до 130 млрд рублей. Сейчас на Московской бирже торгуются 16 выпусков «зеленых» и социальных облигаций почти на 100 млрд рублей.

С точки зрения фидуциарной ответственности фонд обязан выбирать более надежную и более доходную бумагу, что говорит не в пользу инвестиций в ESG-инструменты, отметил источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы. Если «зеленые» облигации будут давать меньшую доходность, необходима их классификация в рамках фидуциарной ответственности, пояснили эксперты. По их словам, проблема фидуциарной ответственности уже несколько лет обсуждается за рубежом и до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, можно ли покупать «зеленые» инструменты в ущерб доходности.