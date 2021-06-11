Новый подход, позволяющий автомобилистам компенсировать стоимость ремонта без учета износа запчастей по ОСАГО, начал применять финансовый уполномоченный с апреля 2021 года, пишут «Известия» . Такую возможность ему дало решение Верховного суда (ВС), ставшее событием на рынке автострахования. Теперь, если окажется, что страховая компания отказала в ремонте машины по ОСАГО или самовольно заменила ремонт на денежную выплату без законных оснований и водитель починит свою машину новыми запчастями, есть шанс получить их полную стоимость без учета износа через суд.

Опрошенные юристы назвали такое решение крайне важным для отрасли и посоветовали подождать, когда появятся примеры новой практики. Как сообщили в пресс-службе финомбудсмена, новые подходы при рассмотрении таких дел уже начали применять. Там уточнили, что при наличии правовых оснований финансовые уполномоченные действительно принимают соответствующие решения — взыскивают со страховых компаний стоимость запчастей без учета износа. Отдельной статистики по вынесенным решениям о взыскании страхового возмещения по договорам ОСАГО в денежной форме без учета износа не ведется.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов заявил, что практика действий финомбудсмена остается прежней — каждый случай рассматривается персонально с учетом конкретных особенностей обстоятельств дела. По оценке РСА, в среднем разница между стоимостью запчастей с учетом износа и без него составляет около 30%. По словам Ефремова, сейчас финомбудсмен действительно имеет возможность взыскивать со страховщиков стоимость запчастей без учета износа. Но для этого должен быть соблюден ряд важнейших условий. Также в РСА отметили, что нового подхода в рассмотрении подобных ситуаций со стороны страховых компаний нет.

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В ПАО «СК «Росгосстрах» (РГС) в свою очередь отметили, что в практике финомбудсмена, действительно, есть случаи, когда со страховщиков, неправомерно заменивших ремонт на выплату по ОСАГО, взыскивают стоимость запчастей без учета износа. Там подчеркнули, что практика принятия подобных решений нуждается в усовершенствовании по причине того, что финансовому уполномоченному в первую очередь необходимо руководствоваться фактом несения потерпевшим фактических расходов на ремонт транспортного средства.

В пресс-службе «Росгосстраха» завили, что не могут согласиться с данными решениями финансового уполномоченного. ВС указал на необходимость учета фактических убытков потерпевшим, тогда как финансовый уполномоченный данный факт игнорирует. Таким образом, суд пришел к выводу о праве требовать выплату страхового возмещения без учета износа на основании ст. 393 ГК РФ, так как потерпевший произвел ремонт самостоятельно, то есть понес реальные убытки, сообщили в РГС. Там заявили о необходимости выработать четкие и соответствующие действующему законодательству критерии применения обсуждаемой нормы. Без этих изменений страховщики будут оспаривать такие решения в судах.

По мнению юристов, нужно просто подождать, когда информация от ВС распространится и дойдет до нижестоящих инстанций. И тогда новая практика, у которой «очень высокий потенциал», заработает.