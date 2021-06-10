Автовладельцам с 22 августа больше не нужен будет документ о прохождении техосмотра при оформлении полиса ОСАГО, пишет «Коммерсант» . Соответствующий законопроект может быть принят Госдумой в третьем чтении уже 15 июня. Из списка документов, необходимых для заключения договора «автогражданки», исключается диагностическая карта (ДК), которая выдается по итогам технического осмотра автомобиля. Законопроект в случае принятия вступит в силу 22 августа 2021 года.

Идея об «отвязке» ОСАГО от ТО была впервые высказана Российским союзом автостраховщиков (РСА) в начале 2021 года — накануне старта с 1 марта большой реформы техосмотра. С вступлением ее в силу на пунктах ТО введено обязательное фотографирование машин, ДК подлежит заверению усиленной электронной подписью, ужесточены требования к производственно-технической базе операторов. Проверки показали, что не все действующие участники рынка этим требованиям соответствуют и готовы по ним работать, поэтому страховщики предложили временно выдавать полисы ОСАГО без проверки документа о техосмотре. Проект, который придает законодательную силу инициативе РСА, появился в базе Госдумы 8 июня. Депутаты Анатолий Аксаков, Алексей Изотов, Игорь Дивинский («Единая Россия») предлагают закрепить положение, когда для заключения договора ОСАГО не требуется диагностическая карта, поправками к законопроекту на совершенно иную тему — об исполнении обязательств РФ перед ВТО по допуску иностранных страховщиков на российский рынок.

В ЦБ обсудят необходимость пересмотра тарифов по ОСАГО Зампред ЦБ Владимир Чистюхин отметил, что в целом ситуация по ОСАГО стабильна.

По словам Алексея Изотова, все выданные до 1 февраля ДК автоматически продлены до 1 октября 2021 года, но есть риск, что и после этой даты техосмотр гражданам пройти будет затруднительно. Дефицит операторов ТО может иметь «серьезные последствия», считает Изотов, поскольку после ДТП трудно будет компенсировать ущерб. Ситуация может привести к росту тарифов на «автогражданку» и к увеличению числа водителей без ОСАГО на дорогах.

В РСА заявили, что поправки нужны для обеспечения «доступности ОСАГО»: это заложено в законе, где полис определен как «публичный договор», то есть страховщики обязаны независимо ни от каких факторов осуществить продажу полиса. Существующая «увязка» полиса и ДК, заметили в РСА, не соответствует мировой практике. В союзе напомнили, что с 1 марта 2022 года вступает в силу новая редакция КоАП, согласно которой за отсутствие техосмотра на автомобиль будет применяться штраф в 2 тыс. рублей, фиксация нарушений будет происходить с помощью автоматических камер. Это, считают в РСА, станет «серьезным стимулом» для автовладельцев пройти проверку.

По мнению экспертов, нововведение позволит убрать с рынка часть «посредников», нелегально торгующих диагностическими картами. Также техосмотр нужно сделать вообще добровольным для владельцев легковых авто, не связанных с коммерческими перевозками, считают они.