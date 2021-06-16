Банкам запретят при выдаче кредитов навязывать заемщикам дополнительные услуги. Изменения в законе о потребительском кредите, направленные на защиту прав граждан-заемщиков, приняты Госдумой в третьем, окончательном чтении, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Так, в кредитный договор банки не смогут включать условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток денежных средств для погашения очередного платежа.

«Банки больше не смогут требовать от заемщика постоянного наличия на счете неснижаемого остатка, например в размере суммы ежемесячного платежа, — комментирует председатель Государственной думы Вячеслав Володин. — Ситуации бывают разные, в том числе связанные с незапланированными расходами, и не всегда человек может в течение месяца поддерживать определенный баланс счета».

Исключается возможность навязывания по кредитным договорам на срок свыше года условий, обязывающих заемщика заключать договор страхования на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей.

Кроме того, уточняется порядок расчета полной стоимости потребкредита, а также расчета предельного размера неустойки, штрафа или пеней за просрочку по возврату кредита или уплате процентов на его сумму.



Банки также не смогут навязывать никакие дополнительные услуги и единовременную уплату страховых взносов на весь срок кредитования.

В сообщении Центробанка об этом же, судя по всему, законе отмечается, что граждане смогут отказаться от дополнительных услуг, навязанных при заключении договора кредита или займа. Период охлаждения составит 14 календарных дней и будет распространяться на любые дополнительные услуги (юридическое сопровождение, консультации, телемедицину и другие), если заемщик был вынужден приобрести их вместе с заключением договора потребительского кредита (займа).

«Проблема навязывания дополнительных услуг при заключении договора потребительского кредита (займа) все еще остается актуальной. Для полисов добровольного страхования период охлаждения действует уже несколько лет, но от нефинансовых услуг отказаться чаще всего было нельзя. Теперь граждане смогут вернуть уплаченные за навязанную услугу деньги за вычетом фактически понесенных расходов на ее оказание к моменту отказа», — комментируют в ЦБ.

Там поясняют, что для этого надо будет обратиться с заявлением к поставщику услуги (кредитору или третьему лицу). При отказе третьего лица в выплате заемщик вправе направить требование о возврате денежных средств кредитору, который будет обязан выплатить заемщику деньги или сообщить об отказе с обоснованием причин.



Закон также ограничит значение полной стоимости кредита по ипотечным договорам. Оно не должно превышать среднерыночное более чем на треть, как и в случае с потребительскими кредитами (займами).