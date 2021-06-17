Чистая прибыль банка «Кузнецкий» за пять месяцев выросла в два раза до 44,7 млн рублей, говорится в релизе кредитной организации. Уточняется, что показатели в данном сообщении рассчитаны по внутренней методике банка.

Чистые процентные доходы увеличились на 2% (или на 2,2 млн рублей), общий объем доходов — на 12% (или на 38,5 млн рублей).

С начала года чистые процентные доходы составили 125 млн рублей, чистые комиссионные доходы и прочие доходы — 143 млн.

Активы банка на 1 июня 2021 года составили 6,6 млрд рублей, увеличившись на 7% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал банка — 667 млн.

С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредитов на сумму более 2,3 млрд рублей.

Кредитный портфель банка на начало месяца составил 4,1 млрд рублей, в том числе кредитный портфель корпоративных клиентов — 2,9 млрд, физических лиц — 1,2 млрд.

Объем вкладов населения на 1 июня 2021 года достиг 2,9 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 29% и составили 2,7 млрд рублей.

Значения нормативов достаточности капитала и ликвидности на 1 июня 2021 года составляют: Н1.2 — 8,94% (минимальное значение — 6%), Н1.0 — 11,31% (минимальное значение — 8%), Н3 — 84,12% (минимальное значение — 50%).