ВТБ ежемесячно будет начислять 6% годовых на остаток по текущему счету клиентам старшего поколения, которые начали получать пенсию на карту «Мир», выпущенную банком, с 1 июня и позже. Об этом объявили во вторник в банке.

«Доходность в 6% годовых по текущему счету доступна для граждан, которые начали получать пенсию на карту ВТБ или перевели ее из другого банка и получили первое пенсионное зачисление начиная с 1 июня 2021 года. Доход выплачивается ежемесячно и начисляется на ежедневный остаток по счету на сумму не более 100 тыс. рублей», — уточняется в релизе.

Помимо этого клиентам, которые начали получать пенсионные выплаты на карту ВТБ с 1 июня и позже, будет зачисляться кешбэк при карточных трансакциях в таких категориях, как оплата услуг ЖКХ и покупки в аптеках, в размере до 10% от суммы платежа. Для этого к «Мультикарте», на которую начисляется пенсия, нужно бесплатно подключить одну из бонусных опций. Срок действия предложения ограничен.



В банке напомнили, что перевод пенсии в ВТБ стал удобнее: оформить зачисление пенсии на карту банка можно дистанционно — в интернет-банке «ВТБ Онлайн».