Поколение зумеров в 2021 году стало активно инвестировать: объем средств, вложенных в инвестиционные инструменты компании «Сбер Управление активами», увеличился почти в восемь раз и достиг 7 млрд рублей, сообщается в исследовании, проведенном «Сбером» в преддверии Дня молодежи.

Согласно исследованию, рост вложений в инструменты доверительного управления отмечается у представителей всех поколений, однако именно зумеры показали максимальную динамику. Так, вложения миллениалов и иксов выросли вдвое (до 25 млрд и 88 млрд рублей соответственно), а бумеров — на 50% (124 млрд рублей). При этом количественно самый большой прирост инвесторов за год наблюдается среди миллениалов — в четыре раза. Число инвесторов-зумеров выросло за год втрое, иксов — на 60%, бумеров — на 30%.

По словам аналитиков, наиболее активный рост числа инвесторов — клиентов группы «Сбера» среди более молодых возрастных групп обусловлен тем, что в начале 2020 года инструменты доверительного управления (ПИФы, стратегии доверительного управления, индивидуальный инвестиционный счет) появились в «СберБанке Онлайн».

Самые доходные акции за прошлый год Выбор пользователей Банки.ру

«Некоторое предпочтение зумеры отдают облигациям (55%), при этом большинство для вложений в облигации используют ИИС с готовой стратегией. Акции выбирают 45% поколения Z. Предпочтения миллениалов в равной степени разделились между облигациями и акциями. При этом многие миллениалы предпочитают фонд смешанных инвестиций, который одновременно вкладывает и в акции, и в облигации», — говорится в релизе.

Представители иксов более консервативны: 60% предпочитают облигации, а еще 6% — стратегии с защитой капитала. Самыми прагматичными и консервативными инвесторами являются бумеры: 75% они вкладывают в облигации (причем 65% используют для этого ИИС с готовой стратегией), 13% инвестируют в фондовый рынок через стратегии с защитой капитала и только 12% вкладывают в акции.

При изучении данных аналитики опирались на классификацию, предложенную Pew Research Center: