Банк России намерен повысить клиентскую ценность страховых полисов, пишет «Коммерсант» . Регулятор уже наметил ряд действий: это усиление требований к раскрытию информации (страховщикам придется лучше пояснять условия получения выплат) и отслеживание «соответствия страхового случая тем жизненным ситуациям, которые реально возникают на практике». Также от страховщиков потребуют исключения чрезмерной сложности в оформлении документов для клиентов и простоты получения страховых выплат.

ЦБ озаботился клиентской ценностью страховок — глава ЦБ Эльвира Набиуллина в выступлении на Международном финансовом конгрессе заявила, что уровень выплат по отдельным видам страхования «критически низкий» — от 1% до 10% от сумм сборов. Регулятор проанализировал иностранную статистику и нашел, что в других странах страховщики платят клиентам больше. На страховом рынке объясняют, что дело здесь в аппетитах посредников: возможность «встать на полку» в банке страховщикам обходится до 80—90% стоимости полиса.

ЦБ планирует выпустить на рынок страховые продукты нового типа Долевое страхование жизни — это комбинация услуг по страхованию и инвестированию, у такого полиса четыре принципиальных отличия от существующих на рынке программ по страхованию жизни.

Глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин отметил, что подавляющая часть премии уходит на оплату комиссий, а потребители вынуждены покупать страховку, чтобы получить кредит. Как рассказал собеседник на страховом рынке, наиболее системным каналом продаж, за который идет борьба страховщиков, является банковский. Все остальные каналы (брокеры, дилеры, собственные филиалы, агентские сети) не отвергаются, но сложны, затратны по построению и требуют внутренней инфраструктуры, отметил источник.

Доступ к банковскому каналу — это высокие суммы комиссионного вознаграждения, а поскольку комиссия увеличивает размер страховой премии, то и размер убытков получается очень низким, пояснил он. Корректнее было брать размер нетто-премии (рисковой) и сравнивать ее с уровнем выплат. Но при таком варианте надо будет показать реальную величину стоимости привлечения бизнеса через банковский канал, а этого никто не хочет, пояснил собеседник издания.

Всероссийский союз страховщиков поддерживает и разделяет позицию ЦБ в части необходимости упрощения и повышения прозрачности процедур заключения договоров и получения выплат, отметил президент организации Игорь Юргенс.