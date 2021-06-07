В рамках реформы лицензирования ЦБ планирует объединить лицензии УК и страховщиков жизни, пишет «Коммерсант» . Об этом говорится в письмах регулятора, разосланных участникам рынка и в Минфин, по вопросу развития института долевого страхования жизни в РФ. «Дорожная карта» предполагает запуск инструментов долевого накопительного (инвестиционного) страхования жизни (unit-linked) до IV квартала 2022 года — «в целях привлечения физлиц к финансированию проектов при исключении регуляторного арбитража с другими инвестпродуктами». Для развития института долевого страхования жизни в России ЦБ «предлагает предоставить страховщику жизни возможность получать лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестфондами, паевыми инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами (далее — лицензия УК), а управляющей компании — получать лицензию добровольного страхования жизни».

Долевое страхование жизни — это комбинация услуг по страхованию и инвестированию. У такого полиса четыре принципиальных отличия от существующих на рынке программ по страхованию жизни, пояснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Виктор Дубровин. Первое — расширение перечня активов, в которые может инвестировать деньги клиента страховщик. Более высокодоходные инвестиции сопряжены с риском, отсюда вторая особенность таких программ — не работает защита капитала. Третье отличие — новый продукт будет доступен только квалифицированным инвесторам. Четвертое — полисы unit-linked имеют больший срок договора, в течение которого клиент может менять активы, что позволяет, заработав на инвестициях, перекладывать их в страховую часть и получать выплаты по дожитии или медицинский сервис.

По словам управляющего директора УК «Открытие» Василия Иванова, ряд лидеров рынка доверительного управления и страхования жизни входят в одни и те же финансовые группы, и объединение лицензий к переделу рынка не приведет, а будет способствовать консолидации дочерних обществ и повышению капитализации, операционной эффективности и надежности управляющих компаний. Как отметил гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Кириллов, однозначно можно сказать, что это приведет к существенному росту активов ПИФов, к разнообразию страховых продуктов, привлечению большего количества клиентов.