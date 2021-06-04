Страховой рынок продолжил рост в I квартале на фоне дальнейшего восстановления экономической активности, отмечается в «Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков» . Так, страховые взносы за первые три месяца текущего года увеличились на 7,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 460 млрд рублей. Положительная динамика наблюдалась во всех основных сегментах, кроме страхования имущества юридических лиц и инвестиционного страхования жизни.

«Основным драйвером развития страхового рынка в начале 2021 года стал существенный рост кредитного страхования жизни вслед за быстрым увеличением ипотечного и потребительского кредитования физических лиц. Взносы по страхованию жизни заемщиков выросли почти на 20%, по страхованию от несчастных случаев и болезней — на 30%. Эта тенденция, скорее всего, сохранится до конца текущего года. По прогнозу Банка России, рост кредитования населения в 2021 году ускорится», — поясняется в материалах регулятора.

Низкие ставки по депозитам, а также увеличение доходности долговых инструментов — базового актива программ накопительного страхования жизни — поддержали интерес клиентов к продуктам НСЖ.

Сегмент добровольного медицинского страхования в целом вернулся к росту за счет перезаключения крупных корпоративных договоров. При этом продолжилось снижение премий по договорам с гражданами, индивидуальными предпринимателями и небольшими компаниями.

Рост числа выданных автокредитов, стоимости автомобилей и спроса на них в корпоративном сегменте способствовал увеличению взносов по автострахованию.

Страховые выплаты выросли за I квартал на 16,2%, до 185,3 млрд рублей, благодаря повышению выплат по завершившимся среднесрочным договорам инвестиционного страхования жизни. В то же время по большинству основных видов страхования наблюдалось сокращение выплат.

Рентабельность страхового рынка снизилась, но осталась на высоком уровне — 25,6%. Прибыль страховщиков в I квартале сократилась почти на треть, до 49,4 млрд рублей. При этом произошло изменение ее структуры: доля чистых доходов от страховой деятельности выросла, от инвестиционной деятельности — сократилась (в основном за счет валютной переоценки).