Федеральный бюджет в 2022 году будет исполнен с профицитом в размере 353 млрд рублей, пишут «Известия» . Это следует из проекта его основных характеристик, подготовленного Минфином. Действующий закон о федеральном бюджете предполагает дефицит казны в размере 1,25 трлн рублей (2,4% ВВП) в 2022 году и 1,41 трлн (1,1% ВВП) — в 2023-м. Превышение расходов над доходами было запланировано и на 2021-й: оно должно было составить 2,75 трлн рублей, или 2,4% ВВП. Аналитики прогнозируют превышение доходов над расходами по итогам года — в 2021 году федеральный бюджет может быть исполнен с профицитом в 200—700 млрд рублей, или 0,2—0,6% ВВП.

Благоприятная конъюнктура дала основание и для корректировок параметров бюджета на 2022—2023 годы. Так, в 2022 году превышение доходов над расходами составит 353,4 млрд рублей. Это станет возможным благодаря увеличению поступлений, которые вырастут на 2 трлн рублей относительно заложенного в закон о бюджете уровня (с 20,6 трлн до 22,6 трлн рублей). Расходы тоже планируется нарастить с 21,8 трлн до 22,3 трлн рублей.

Бюджет может быть исполнен с профицитом в 2021 году По словам экспертов, возможный профицит средств целесообразно было бы направить на поддержание темпов роста экономики, в частности, через финансирование крупных инфраструктурных проектов.

Из предварительных проектировок ведомства следует, что в 2023 году дефицит федеральной казны сохранится, но будет почти в семь раз меньше, чем предполагалось в законе о бюджете. Он составит 207,9 млрд рублей. Расходы в этот период достигнут 24 трлн рублей, а доходы — 23,8 трлн рублей. А в 2024 году превышение трат над поступлениями окажется несколько больше и составит 304 млрд рублей, следует из документа. Расходы прогнозируются в размере 25,3 трлн рублей, а доходы — 25 трлн рублей.

Рост доходов федерального бюджета в ближайшую трехлетку будет обусловлен увеличением стоимости экспорта, инфляцией и донастройкой налоговой системы, отметил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. По его словам, профицит бюджета, скорее всего, повредит темпам восстановления экономики страны, так как деньги, изъятые в виде налогов, уходят из экономического оборота и потребления, а госинвестиции способствуют росту, но не сразу, или идут в сектора с не очень высокой эффективностью. Традиционными источниками для восстановления доходов бюджета выступают динамика внешних рынков сырья и рост номинальных показателей отечественной экономики, пояснил управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. Он отметил, что в нынешних условиях бюджетное прогнозирование сопряжено с большим количеством оговорок и допущений.