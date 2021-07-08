Промсвязьбанк и банк «Точка» стали первыми банками, которые начали обмениваться данными о клиентах по безопасным каналам, построенным по стандартам Банка России (открытые API, или открытые программные интерфейсы), пишет «Российская газета» со ссылкой на данные ассоциации «ФинТех».

По словам руководителя ассоциации Кирилла Кузьмина, первым в новой защищенной среде реализован сервис, упрощающий кредитование компаний: чтобы получить кредит, не нужно приносить бумажные документы из другого банка, в котором обслуживается юрлицо, достаточно в приложении согласиться на онлайн-передачу выписки по счетам. Отмечается, что присоединение к этой защищенной среде банков и финтех-компаний должно привести к появлению «суперприложений» для управления личными или корпоративными финансами в разных банках.

Аналогичный пилот несколько банков — участников АФТ готовят и для физлиц. В составе комплекса прикладных стандартов, опубликованных ЦБ, уже доступны к применению API по передаче сведений о балансе счета и трансакциях физлиц, а также по инициированию платежей и переводов с их согласия. Кроме того, как рассказали в Банке России, в ближайших планах — развитие платежного стандарта новыми сценариями применения API, такими как оплата на основании постоянного платежного поручения и отложенный платеж с указанием даты.

В первую очередь в среде открытых API могут получить развитие инструменты совершения платежей (наиболее востребованная операция после обмена данными о счетах) и сервисы регистрации заявок на банковские продукты, считает начальник управления развития электронного бизнеса для юрлиц банка «Открытие» Дмитрий Шенберг. Таким образом создавать партнерские интеграции между банками и стартапами станет гораздо проще, уверен он. Старший вице-президент — директор дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин, в свою очередь, добавил, что первоочередными для открытых API сервисами, по его мнению, должны стать кредитование бизнеса, обмен документами и проведение оплаты по договорам.

Чтобы начать использовать открытые API, участники должны разработать свои программные интерфейсы, согласно стандартам Банка России, и пройти техпроверки на сертификационном стенде, который в июне АФТ запустила в промышленную эксплуатацию. У него три функциональные области: тестовая среда для всех желающих попробовать открытые API; защищенная область, в ней сейчас тестируют свои приложения банки — участники АФТ; область технических тестов на соответствие стандартам Банка России.