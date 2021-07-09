Банк ДОМ.РФ повысил ставки по ряду вкладов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Максимальная ставка по депозиту «ДОМа лучше» теперь составляет 7,5%, вкладам «Доступный» — 6,3%, «Доходный+» — 6,8%, «Надежный» — 7,3%, «Стратегический» — 7%.
Сезонный вклад «ДОМа лучше» с повышенной ставкой можно открыть онлайн — в мобильном приложении или через интернет-банк. Срок размещения депозита — от года до трех лет. Максимальная сумма вклада составляет 15 млн рублей.
По базовой линейке вкладов «Доходный+» и «Доступный» максимальная доходность действует для зарплатных клиентов, открывающих депозит онлайн.
Вклад «Надежный» открывается дистанционно. Его могут оформить без посещения офиса банка даже новые клиенты.
Вклад «Стратегический» — долгосрочный вклад для крупных сбережений.