Банк ДОМ.РФ повысил ставки по ряду вкладов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Максимальная ставка по депозиту «ДОМа лучше» теперь составляет 7,5%, вкладам «Доступный» — 6,3%, «Доходный+» — 6,8%, «Надежный» — 7,3%, «Стратегический» — 7%.

Сезонный вклад «ДОМа лучше» с повышенной ставкой можно открыть онлайн — в мобильном приложении или через интернет-банк. Срок размещения депозита — от года до трех лет. Максимальная сумма вклада составляет 15 млн рублей.



По базовой линейке вкладов «Доходный+» и «Доступный» максимальная доходность действует для зарплатных клиентов, открывающих депозит онлайн.

Вклады Сбережения Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Вклад «Надежный» открывается дистанционно. Его могут оформить без посещения офиса банка даже новые клиенты.

Вклад «Стратегический» — долгосрочный вклад для крупных сбережений.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

