Глава Минфина США Джанет Йеллен поддержала идею введения минимального налога на доходы транснациональных корпораций в размере не ниже 15%.

«Мир готов положить конец глобальной гонке по нисходящей в вопросе корпоративного налогообложения, многие согласны с тем, что этого можно добиться при помощи глобального минимального налога в размере не ниже 15%», — говорится в заявлении Минфина по итогам встречи министров финансов и глав центробанков стран «большой двадцатки».

Как следует из заявления, с таким подходом согласна 131 страна, на которую приходится более 90% мировой экономики.

В заявлении также отмечается, что «двадцатка» добилась прогресса по ряду вопросов, включая борьбу с изменением климата и оказание помощи странам с низким уровнем дохода в проведении вакцинации от коронавируса.

В начале июля Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила о том, что более 100 стран присоединились к инициативе по реформе международной налоговой системы, которую участники организации готовили на протяжении последнего десятилетия. ОЭСР отмечает, что из рабочей группы в составе 139 участников к инициативе присоединились 130 государств и территорий. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят до октября 2021 года.