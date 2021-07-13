Арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил третий иск АО «Синема парк» (вместе с A&NN Investments Limited подконтрольны бизнесмену Александру Мамуту) к банку «Траст» об изменении условий договора. Об этом говорится на сайте суда.



Суммарно структуры Александра Мамута должны банку «Траст» 23,5 млрд рублей, из которых 19,8 млрд приходится на сеть кинотеатров «Синема парк». Обязательства A&NN и «Синема парка» составляют 19 млрд рублей и не обслуживаются с начала локдауна — марта 2020 года. В январе 2021-го банк списал новогоднюю выручку киносети в счет просроченного долга — 431 млн рублей. Уже в марте 2021 года «Траст» потребовал от киносети досрочно погасить кредит и проценты по нему. Компания в ответ утверждала, что у нее нет на это средств.

«Синема парк» и A&NN Investments в конце января подали в Арбитражный суд Москвы четыре иска к банку «Траст» об изменении условий кредитных соглашений. По двум искам суд встал на сторону заемщиков, несмотря на то что проблемы с обслуживанием их кредитов начались задолго до пандемии — в 2017—2019 годах.

Банк отмечал, что неоднократно шел навстречу объединенной киносети, продлевал сроки уплаты процентов, а также уменьшал процентную ставку. Однако даже на льготных условиях заемщик и его дочерние компании не были в состоянии обслуживать все кредиты, полученные в банке на приобретение киносетей («Синема парка» и «Формулы кино»), а также на рефинансирование кредитов других банков.

«Траст» указывал, что вынесенные судебные акты являются необоснованными и принятыми в нарушение законодательства. Формирование аналогичной судебной практики влечет системные риски как для банковской системы, так и для экономики в целом, поскольку позволяет недобросовестным заемщикам, прикрываясь пандемией, уклоняться от исполнения кредитных обязательств, предупреждал банк.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Траста», суд продлил срок возврата кредита на пять лет. Более того, с учетом уменьшения выручки в 2021 году лишь на 20%, суд снизил ставку по кредиту на 87% и практически освободил заемщика от уплаты процентов (ставка снижена с 7,5% до 1% годовых с их уплатой в конце срока возврата кредита). «Такое решение суда грубо нарушает баланс интересов банка «Траст» и заемщика, который получает возможность до 2027 года практически бесплатно использовать в своих интересах бизнес, приобретенный за счет средств банка. При этом «Трасту» не предоставляется каких-либо гарантий полного погашения кредита», — заявили в банке.