Российские фондовые индексы завершили основную торговую сессию четверга отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 0,86% и составил 3 799,97 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,84% — до отметки 1 612,08 пункта.

Акции Мосбиржи подешевели на 0,63%, «Норильского никеля» — на 0,21%, «Газпрома» — на 1,37%, «ЛУКОЙЛа» — 1,9%. Бумаги СберБанка подорожали на 0,22%.

«Парад продавцов на российском фондовом рынке продолжается, — отмечает старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. — Мировые рынки капитала тоже настроены не очень, поэтому в сохранении «медвежьих» трендов нет ничего удивительного».

В перечне дневных аутсайдеров компании нефтегазового сектора и ретейла. Акции «ЛУКОЙЛа» выглядят хуже рынка и уже ушли к шестинедельному минимуму, области 6 406 рублей. Новая цель снижения может располагаться у 6 328 рублей. В бумагах «Роснефти» тоже идет снижение. Акции провалились к двухнедельному минимуму, причем буквально за пару дней, и при пробое поддержки на 558 бумагу утянет к 550 рублей.

Лучше рынка торгуются металлурги. Акции НЛМК, «Северстали» и ММК в четверг оказались в авангарде спроса. В бумагах НЛМК развивается коррекция к предыдущему нисходящему тренду. Если акции сумеют закрепиться выше 242 рублей, откроется дорога восстановления к 246 рублям. В акциях ММК также развивается восстановление, и теперь есть стремление к 64 рублям.

Неплохо сегодня выглядят акции «Полиметалла» на фоне роста цены на золото. Но здесь все очень осторожно, предупреждает аналитик: около 1 830 долларов за тройскую унцию локальный оптимизм может быть исчерпан, как и потенциал спроса на бумаги золотопромышленной компании.

Екатерина САВЕЛЬЕВА