За первые шесть месяцев 2021 года пользователи «Яндекса» отправили 10,1 млн запросов по теме «страховка», выяснили в страховой компании «Согласие».



Поиск по словам «страховка на мужа» велся 1,3 тыс. раз против 6,6 тыс. по словам «страховка на жену». Было более 2,6 тыс. запросов о страховке для собак и 592 — для кота или кошки.

Поиск по теме «страховка Дженнифер Лопес» велся 472 раза. Запрос «страховка груди» был отправлен в 433 случаях. Страховкой для пингвинов интересовались 108 раз.

Среди самых необычных запросов в «Согласии» — страхование самогонных аппаратов, байкерского клуба, плавучей гостиницы. Также поступали обращения о полисе ОСАГО для телеги с лошадью, каско для квадроциклов сервиса доставки еды, 1 тыс. самокатов, внедорожника-кабриолета Mercedes Maybach G650 Landaulet стоимостью 63,9 млн рублей.

Екатерина САВЕЛЬЕВА

