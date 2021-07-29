Российские программисты разработали приложение, которое опознает мошенников в начале телефонного разговора и впоследствии предупреждает об этом пользователя, пишут «Известия» . Если абонент не обратит внимание на уведомление и продолжит общение, программа прервет звонок.

Отмечается, что аналогичный сервис будет работать при переписке пользователя с мошенником в мессенджерах или соцсетях. Также разработчики предлагают третий компонент системы против злоумышленников: программа сумеет распознать фишинговые сайты. Проект заинтересовал экспертов из Национальной технологической инициативы.

Алгоритм действия первого модуля таков: специализированное Android-приложение, которое надо установить на смартфоне, перехватывает все звонки. Далее программа отправляет разговор на сервер для анализа, где она преобразует аудио в текст и анализирует его. Оценка текста проходит в несколько этапов. Сначала искусственный интеллект проводит быстрый анализ темы разговора. Если беседа посвящена семейным делам или погоде, дальнейшее рассмотрение уже не нужно, а если выявленная тема оказалась связана с банками, финансовыми институтами или со счетами, тогда текст подается на дальнейший глубокий анализ. Искусственный интеллект более высокого уровня ищет в разговоре особые признаки, говорящие о том, что с пользователем общается злоумышленник. Программа делает расчеты, которые в виде сложного сигнала подаются на вход нейросети. На выходе искусственный интеллект показывает, насколько этот сигнал отличается от сигнала, характерного для обычного разговора. Если есть значительные отличия — значит, пользователь может беседовать со злоумышленником.

Обратившимся в госучреждения россиянам стали звонить спамеры Среди источников утечки называют ПФР, «Госуслуги», Минфин, Банк России, медицинские учреждения и другие государственные организации.



По словам основателя компании «Плексет Рус» Олега Бахтадзе-Карнаухова, для обучения нейронной сети взяли два типа разговоров — обычные и мошеннические. Первые были взяты из открытых источников и содержали десятки тысяч часов разговоров людей на различные темы, что составляет 90% от общего числа бесед, отметил он. Для добавления в базу данных мошеннических разговоров ищут злоумышленников в Интернете и записывают общение с ними. Чтобы база таких разговоров имела разные тематики, отбирали различные виды мошенничества и схемы беседы. Далее оставалось научить нейронную сеть обращать особое внимание на некоторые слова, которые наиболее часто используют злоумышленники, заключил он.

Телефонное мошенничество и фишинг остаются самыми популярными схемами обмана россиян, заявил на ПМЭФ зампред правления СберБанка Станислав Кузнецов. В 2017 году доля телефонного мошенничества составляла 22% от всех киберпреступлений, а в 2020-м этот показатель вырос до 97%.

ВТБ провел опрос среди своих клиентов по вопросам телефонного мошенничества, результаты которого показали, что три четверти опрошенных сталкивались со входящими звонками злоумышленников. При этом 45% из них стремятся сразу же закончить разговор, каждый пятый клиент банка сообщает о них в правоохранительные органы, а каждый четвертый начинает «троллить» мошенников во время беседы. Согласно релизу банка, только каждый десятый отметил, что ему звонили лишь один раз. При этом у каждого второго участника опроса на смартфоне установлена защита от нежелательных звонков.

Ранее ВТБ выяснил, что мошенники концентрируют свою активность в будние дни. Максимальное количество звонков совершается по вторникам с 11:00 до 14:00. Чуть менее активны злоумышленники в среду, четверг, понедельник и пятницу. По выходным злоумышленники существенно снижают свою активность, говорится в сообщении.

ВТБ предотвратил хищение 7,5 млрд рублей своих клиентов Специалисты ВТБ в первом полугодии предотвратили хищение 7,5 млрд рублей клиентских средств – в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников в ходе пресс-конференции, передает пресс-служба банка.

Анна КОМАРОВА