Альфа-Банк упростил процесс оплаты услуг самозанятых юридическими лицами: эту операцию теперь можно выполнять автоматически с помощью сервиса «Альфа-Зарплата Онлайн» (АЗОН). О запуске нового инструмента сообщила пресс-служба Альфа-Банка.

Принцип его действия следующий: бухгалтеру компании, подключенной к зарплатному проекту Альфа-Банка, нет необходимости составлять отдельное платежное поручение для выплаты денег каждому самозанятому контрагенту, достаточно загрузить единый реестр со всеми начислениями в АЗОН. Собирать с самозанятых чеки за выплаты теперь тоже не нужно, банк пришлет все чеки в одном отчете. Банк не взимает комиссию за новый сервис.

«Самозанятых в нашей стране становится все больше, и для работы с ними нужны современные цифровые сервисы. Если компания работает с множеством самозанятых, оформление выплат создает серьезную нагрузку на бухгалтерию. Мы же сделали этот процесс быстрым и удобным через наш хорошо знакомый зарплатный сервис «АЗОН», — отметил руководитель департамента развития розничных продуктов и клиентских сегментов Альфа-Банка Сергей Бондаренко.

В банке утверждают, что для самозанятых новый сервис также очень удобен: банк может сам передать компании-плательщику реквизиты самозанятого, чеки за товары или услуги, а также по запросу выпустить карту для осуществления выплат.