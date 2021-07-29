Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 87 млрд Промсвязьбанка, сообщили в пресс-службе ведомства. Перед судом предстанут пять человек: Николай Цуканов, Андрей Мукин, Ольга Антонова, Айгуль Шайхутдинова и Екатерина Духова, обвиняемые в растрате.

«После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — сказали в Генпрокуратуре.

По результатам проверки деятельности Промсвязьбанка комиссией ЦБ введено ограничение на осуществление данной кредитной организацией операций по приобретению ценных бумаг. Следствие считает, что у председателя совета директоров кредитной организации Алексея Ананьева и его брата, председателя правления банка Дмитрия Ананьева, возник умысел на хищение вверенных им денежных средств кредитного учреждения.

«С этой целью они создали организованную группу, в состав которой вовлекли должностных лиц ПАО «Промсвязьбанк»: вице-президента аппарата правления Цуканова, руководителя блока «финансовые рынки» Иванова, руководителя операционного блока Мукина, начальника отдела расчетов и сопровождения операций с ценными бумагами Антонову, директора клиентской поддержки и разработки продуктов Шайхутдинову, президента АО «Промсвязькапитал» Батраза Плиева, заместителя генерального директора по финансам данной организации Духову, а также своего знакомого Сергея Зорина, гражданина Украины Игоря Пидлужного и иных лиц», — сообщили в Генпрокуратуре.

С 12 по 15 декабря 2017 года, по версии следствия, участники преступной группы организовали оформление подложных договоров купли-продажи Промсвязьбанком ценных бумаг. Под видом их оплаты денежные средства банка были перечислены на банковские счета подконтрольной Ананьевым кипрской компании, а ценные бумаги банку не были переданы. В результате кредитной организации причинен ущерб на сумму более 87 млрд рублей.