Арбитражный суд Москвы приостановил производство по заявлению банка «Траст» о включении долга перед ним в размере более 113 млрд рублей в реестр требований кредиторов бывшего владельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, говорится в определении суда.

Производство по требованию приостановлено до вынесения судебного акта по иску банка «Траст» на 113 млрд рублей к экс-владельцам Промсвязьбанка Алексею и Дмитрию Ананьевым, а также бывшим руководителям Автовазбанка Олегу Вдовину и Николаю Тарану.

Девятый арбитражный апелляционный суд в июле подтвердил отказ финансовому управляющему имуществом Дмитрия Ананьева в отмене ареста денежных средств и иного имущества на вышеуказанную сумму. Столичный арбитраж 6 апреля удовлетворил ходатайство банка «Траст» об аресте денежных средств и иного имущества бывших владельцев Промсвязьбанка Алексея и Дмитрия Ананьевых, а также экс-руководителей Автовазбанка.

Принимая во внимание, что непринятие обеспечительных мер может затруднить исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения ущерба заявителю, суд усмотрел необходимость ареста имущества ответчиков. Определение о принятии обеспечительных мер было вынесено в рамках иска банка «Траст» о взыскании более 113 млрд рублей с Ананьевых, Вдовина и Тарана.

Сергей Дружинин, который является финансовым управляющим имуществом Дмитрия Ананьева, подал жалобу на определение об аресте имущества. Однако Арбитраж Москвы 16 апреля подтвердил законность обеспечительных мер в отношении банкира. Это определение финуправляющий обжаловал в апелляционном суде.

Верховный суд (ВС) РФ в октябре 2020 года отказал в жалобе Дмитрия Ананьева на постановление о признании его банкротом. Изложенные в жалобе возражения не свидетельствуют о наличии существенных нарушений норм материального права и (или) процессуального права и не могут служить достаточными основаниями для отмены обжалуемых судебных актов, отметил тогда ВС.

Апелляционный суд 15 июня 2020 года по заявлению ООО «Зерновая компания «Настюша» признал Ананьева банкротом, в отношении него была введена процедура реструктуризации долгов. Апелляция отменила определение первой инстанции от 25 ноября 2019 года, когда было прекращено производство по заявлению «Настюши» о несостоятельности банкира.

В жалобе, направленной Ананьевым в ВС, он просил отменить постановление апелляционного суда и отправить дело на новое рассмотрение.