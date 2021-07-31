«ВТБ Капитал Инвестиции» обновили мобильное приложение, предоставив его пользователям возможность открывать индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) без посещения отделения банка, сообщает пресс-служба брокера.

«Если у клиента ИИС находится у другого брокера, будет предложено подать заявление на перевод активов в ВТБ. При этом приложение позаботится о своевременном закрытии счета у другого брокера и переводе активов в ВТБ, чтобы налоговая льгота была сохранена», — поясняется в релизе.

Среди других обновлений отмечается, что теперь клиенты «ВТБ Капитал Управление активами» смогут видеть свой портфель стратегий доверительного управления (ДУ) в приложении (они будут отображаться на одном экране с брокерским счетом и ИИС), что делает его еще удобнее. Ранее стала доступна информация о портфелях паевых инвестиционных фондов «ВТБ Капитал Управление активами».

В новой версии «ВТБ Капитал Инвестиции» клиенты получили возможность скрывать баланс портфеля, чтобы при входе в приложение не было видно, сколько денег на счету. А также, по просьбам пользователей, были убраны ограничения на количество инструментов в разделе «Избранное».

Екатерина САВЕЛЬЕВА

