Из-за долгов за границу не смогут выехать 5 млн россиян, пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов на 1 июля (это последняя доступная информация), уточнив, что количество невыездных должников стало на 1 млн с лишним больше, чем годом ранее. По оценкам коллекторов, потенциально невыездными могут стать свыше 7 млн должников, то есть каждый пятый заемщик.

Отмечается, что также увеличилось и количество судебных постановлений о взыскании долгов. Всего за шесть месяцев 2021 года территориальные органы ФССП России возбудили 32,4 млн исполнительных производств — на 1,2 млн больше, чем в прошлом году (на 1 июля 2020-го их было 31,2 млн). В ведомстве уточнили, что за полгода удалось взыскать с должников 441,7 млрд рублей. При этом 300 тыс. человек, на которых распространялся временный запрет на выезд за рубеж, закрыли свои долги в этом году. По итогам первого полугодия количество исполнительных листов «в работе» ФССП превышало 81 млн, следует из аналитических данных, размещенных на сайте ведомства.

Таким образом, получается, что на каждого экономически активного гражданина нашей страны приходилось больше одного просроченного долга, по которому есть судебное решение и нет добровольного исполнения, отметил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

По его словам, самое большое количество «дел в работе» — это долги перед кредитными организациями (11,9 млн), услугам ЖКХ (5,3 млн) и невыплаченные алименты (1,1 млн). На текущий момент потенциально невыездных граждан, то есть тех, у кого имеется просроченная задолженность перед кредитными организациями свыше 90 дней на сумму более 30 тыс. рублей, зафиксировано порядка 7,2 млн, отметил эксперт.

«Всего у банков и микрофинансовых организаций насчитывается около 40–43 млн заемщиков. Получается, что каждый пятый-шестой заемщик при условии, если кредитор получит судебное решение, не сможет покинуть страну», — подытожил Мехтиев, добавив, что в большинстве случаев человек становится должником из-за ухудшения финансового положения, например в результате сокращения доходов или безработицы.

С 2015 до начала 2019 года просрочка не превышала 4,5% от показателя предельной долговой нагрузки и демонстрировала стабильное снижение. Это следует из карты кредитной и сберегательной активности российских домохозяйств, формируемой на основе данных Банка России, Росстата и НБКИ, указала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. С приходом пандемии и последующими кризисными явлениями финансовое положение россиян осложнилось, добавила она. Поэтому многим семьям стало сложно исполнять свои обязательства, и количество долгов по всем категориям начало расти, отметила эксперт.