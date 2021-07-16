Депутаты от ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов в пятницу вносят в Госдуму законопроект о продлении до 31 декабря 2022 года моратория на изъятие имущества у должников и предлагают также распространить его на транспортные средства. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов, замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, передает ТАСС.

Как напоминает Нилов, «с 1 июля 2021 года граждане-должники снова рискуют потерять принадлежащее им движимое имущество», так как истек срок действия закона, предполагавшего отсрочку осмотра, ареста и изъятия имущества должников. В ЛДПР же убеждены, что «в условиях неопределенной экономической ситуации на фоне пандемии государство обязано поддержать граждан, имеющих задолженности, но временно оказавшихся в сложной финансовой ситуации».

В связи с этим в законе об особенностях исполнения судебных актов предлагается указать, что «в отношении должников-граждан по 31 декабря 2022 года включительно судебным приставом-исполнителем не применяются меры принудительного исполнения», а именно осмотр, арест и изъятие движимого имущества, включая транспортные средства: автомобили, мотоциклы, мопеды, квадроциклы, трициклы и самоходные машины.



По мнению Нилова, «законопроект должен войти в пакет первоочередных для рассмотрения Госдумой нового созыва».