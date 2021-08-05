«Тинькофф» обеспечил возможность пользователям электронной площадки «Яндекс.Маркет» покупать товары в кредит, говорится в сообщении финансового учреждения.
«Пользователи «Яндекс.Маркет» могут оформить покупки в кредит на сумму от 3 тыс. до 200 тыс. рублей прямо во время заказа — как на отдельные товары, так и на всю корзину покупок. Для этого нужно заполнить короткую анкету — указать удобный срок кредита, контакты и паспортные данные. Маркетплейс мгновенно передаст заявку в «Тинькофф», решение по ней будет вынесено менее чем за две минуты», — говорится в релизе.
Кредит можно погашать (в том числе досрочно) в приложении «Тинькофф». В случае возврата купленного в кредит товара «Тинькофф» автоматически закроет кредит и вернет покупателю деньги. Если возвращается не весь заказ, а только часть товаров из него — банк пересчитает кредит с учетом изменившейся общей стоимости покупки, выбранного срока и уже внесенных платежей.
Уточняется, что сейчас в кредит можно приобрести товары, которые «Яндекс.Маркет» доставляет сам. В ближайшее время эта опция будет доступна и для товаров, которые привозят магазины — партнеры маркетплейса.
Оформить покупку товаров в кредит на сайте и в приложении «Яндекс.Маркета» может любой гражданин России от 18 до 70 лет с регистрацией на территории РФ.