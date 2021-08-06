В правительстве рассматривают законопроект, который обязывает информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке, пишут «Известия» со ссылкой на заявление замминистра экономического развития Ильи Торосова. Письменное уведомление предлагается направлять, если ежемесячный платеж потенциального кредита будет превышать половину дохода.

«Сейчас на рассмотрении правительства находится законопроект, который обязывает информировать заемщика о чрезмерной долговой нагрузке. Письменное уведомление предлагается направлять, если ежемесячный платеж потенциального кредита будет превышать половину дохода», — заявил он.

В ЦБ отметили, что такое решение связано с необеспеченным потребительским кредитованием. Потенциал опасного увеличения задолженности есть и в ипотеке, поэтому необходимо избежать ухудшения стандартов выдачи займов (в части первоначального взноса и ПДН) и чрезмерного роста цен, который снижает доступность жилья и увеличивает риски граждан, пояснил регулятор. Кроме того, зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в Госдуме в мае, сообщила, что уровень закредитованности населения находится на исторически высоком уровне, а в отдельных сегментах рынка потребительского кредитования можно говорить о возникновении пузырей. Предупреждение об этом содержится и в проекте «Основных направлений развития финансового рынка», опубликованном в конце июля.

Однако, по мнению замминистра, по сравнению с показателями других государств закредитованность населения России находится на низком уровне. Так, в РФ задолженность граждан составляет менее 20% ВВП, в то время как в некоторых развивающихся странах она достигает 50%, а в развитых — 90%, сообщил он. При этом Торосов отметил, что рост долговой нагрузки должен происходить осознанно со стороны того, кто берет кредит, чтобы заем не вгонял его в долговую яму, из которой не выбраться. По его словам, решения, которые могли бы это обеспечить, регулярно обсуждаются властями.

Руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский уверен, что если смотреть на соотношение доли займов к ВВП на уровне страны в целом, то признаков закредитованности населения в России не наблюдается. Появление пузырей в такой ситуации маловероятно, уточнил он. Впрочем, на уровне каждого конкретного заемщика ситуация может быть другой, допустил эксперт.

По соотношению портфеля необеспеченных займов к ВВП показатели России находятся на среднем уровне среди стран Восточной Европы, поэтому нашему рынку розничного кредитования еще предстоит рост, заявили в ВТБ. Увеличение объемов в последние месяцы связано с постепенным снятием ограничений из-за пандемии, отложенным спросом, а также стремлением оформить кредит по более низкой ставке. При этом розничный портфель российских банков стабилен и демонстрирует минимальный уровень просрочки, отметили там. В «Сбере» сообщили, что в своем портфеле признаков пузыря не видят.