Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании «Капитал Лайф Страхование жизни» к «Росгосстраху» на 12,3 млрд рублей. Об этом сообщили в «Росгосстрахе», пояснив, что речь идет о санкциях (по мнению компании — необоснованных) за неисполнение агентского договора.

Как указывают в «Росгосстрахе», перед сменой его собственника в 2017 году в договор были внесены дополнительные условия: для страховщика были установлены повышенные планы по сбору страховых премий в пользу компании «Капитал Лайф Страхование жизни», штраф за невыполнение плана, а также штраф за расторжение договора ранее 2024 года. «Исполнение положений этого соглашения означало бы реализацию через агентскую сеть «Росгосстраха» страховых продуктов прямого конкурента на рынке личного страхования в ущерб собственным интересам компании с одновременным отказом «Росгосстраха» от конкуренции на этом рынке», — подчеркивают в компании.

Там напоминают, что комиссия Федеральной антимонопольной службы РФ, в состав которой вошли представители ФАС и Банка России, 14 июля вынесла решение о нарушении антимонопольного законодательства в результате заключения компаниями дополнительного соглашения. Как сообщалось, компании были признаны виновными в заключении соглашения, которое привело или может привести к ограничению конкуренции на рынках добровольного личного страхования (согласно уточнениям ФАС, ситуация касается рынков добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, добровольного страхования жизни, добровольного медицинского страхования). В ФАС поясняли, что сами по себе «отношения агентирования» между этими страховщиками не противоречат положениям закона «О защите конкуренции». Однако условия, предусматривающие минимальный размер собираемых «Росгосстрахом» страховых премий в пользу конкурента, а также обозначенные штрафные санкции привели или могут привести к ограничению конкуренции на рассматриваемых рынках, поскольку могут повлечь за собой отказ «Росгосстраха» «от самостоятельных действий на поименованных рынках в интересах хозяйствующего субъекта — конкурента». В итоге ФАС направила страховщикам предписание устранить нарушение законодательства.

ФАС увидела в соглашениях «Росгосстраха» и «Капитал Лайф» признаки антиконкурентного сговора «Росгосстрах» и «Капитал Лайф Страхование жизни» вступили в антиконкурентный сговор на рынках добровольного личного страхования. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба, следует из сообщения на ее сайте.

«Договор нарушает антимонопольное законодательство, направлен на отказ «Росгосстраха» от собственного бизнеса страхования жизни, приводит к ограничению конкуренции на рынке личного страхования. Решение ФАС подтверждает ничтожность этих новых условий, поскольку они нарушают требования закона, посягая на публичные интересы и нарушая права и охраняемые законом интересы третьих лиц. Напомним, что страхователи жаловались, поскольку они были уверены, что приобретают продукты «Росгосстраха», а не компании «Капитал Лайф Страхование жизни», — комментирует вице-президент по правовым вопросам «Росгосстраха» Наталья Чельцова.

В «Росгосстрахе» подчеркивают, что принципиально важное решение ФАС стало одним из аргументов страховщика при рассмотрении столичным арбитражом иска компании «Капитал Лайф Страхование жизни».

«Ничтожные сделки не влекут юридических последствий, следовательно, у сторон отсутствуют основания для предъявления друг другу требований, вытекающих из недействительного договора. Желание наших оппонентов получить штраф, в несколько раз превышающий сумму их годовой прибыли, — это злоупотребление правом», — заключила Чельцова.



В свою очередь в компании «Капитал Лайф», чей комментарий поступил в Банки.ру, заявили, что уверены в своей правоте в данном споре и планируют подать апелляцию на решение суда первой инстанции.

«Мы уверены в своей правоте по данному иску на 100%, и то, что он не был принят судом первой инстанции, нас не остановит — в ближайшее время мы подадим апелляцию. Также мы будем оспаривать решение ФАС, которое считаем неправомочным и принятым в результате циничного манипулирования правом со стороны наших оппонентов. Соответствующий иск по отмене решения ФАС мы уже подали в суд. Меня мало интересуют причины, по которым «Росгосстрах» именно сейчас решил не выполнять свои обязательства по агентскому договору, который действовал много лет. У меня тут логика простая: нарушили обязательства — заплатите штраф. Закон для всех один», — отметил президент ООО «Капитал Лайф Страхование жизни» Евгений Гинер.

Напомним, в момент присоединения «Росгосстраха» к группе «Открытие» страховщик «РГС Жизнь», ныне «Капитал Лайф Страхование жизни», в сделку не вошел, затем «Открытие» разорвало с ним отношения и создало своего страховщика жизни.