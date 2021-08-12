За последний год россияне стали чаще брать займы для оплаты турпутевок, авиабилетов и отелей, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные платежного сервиса «ЮMoney» (входит в экосистему «Сбера»). Самыми востребованными направлениями оказались Имеретинское побережье в Сочи и два турецких курорта: Анталья и Чолаклы.

По данным исследования, чаще всего в кредит, который может быть и беспроцентным, покупают горящие туры на двоих. При этом более 70% россиян предпочитают путешествовать парами, каждый пятый едет в отпуск один. Половина клиентов отдыхает без детей, примерно четверть добавляет в бронь одного ребенка. Как правило, поездки длятся около недели: 20% пользователей оплачивают четыре — шесть ночей, каждый второй — семь — девять.

Топ курортов в 2021 году возглавило Имеретинское побережье (14% оплат в кредит), на втором месте расположилась Анталья, третье место занял Чолаклы (13% и 10% оплат соответственно). Среди направлений «кредитного» отдыха лидирует Турция (45% броней). За ней следуют Россия (31%) и, с большим отрывом, Танзания (5%). В первой десятке также находятся ОАЭ, Куба, Египет, Абхазия, Кипр, Мальдивы и Мексика.

При этом аналитики отмечают, что отдых в России выглядит самым бюджетным. Так, средняя цена тура здесь составляет 23,8 тыс. рублей на человека. В Абхазии она равна 24,9 тыс. рублей, в Турции — 34,4 тыс. рублей. Если взять средние чеки по популярным местам отдыха, то наиболее дешевыми окажутся Анапа и Имеретинский курорт (22,6 тыс. рублей и 23,9 тыс. рублей на человека соответственно). Для сравнения: в Белеке путевка на одного человека обойдется в среднем в 54,5 тыс. рублей.

Как правило, туры в кредит заказывают за 14—26 суток. Максимальная глубина бронирования — 239 дней — была зафиксирована для поездки в Турцию. Также туристы готовы долго ждать вылета в ОАЭ (самые терпеливые взяли билеты за 217 дней до рейса) и в некоторые города России (209 дней). А вот в Мексику пользователи собирались довольно быстро. В среднем такие туры оплачивали за две недели до вылета.

Руководитель направления POS-кредитования в «ЮMoney» Иван Никонов считает такую тенденцию объяснимой, так как конечный пользователь получает выгодные условия и бесшовный платежный опыт, а отель или туроператор — рост конверсии, числа покупок и среднего чека. «Для туриста онлайн-кредитование выгодно не только с точки зрения экономии. Это один из способов более грамотно распоряжаться деньгами, а также возможность меньше ограничивать себя на отдыхе», — пояснил он.