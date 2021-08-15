Московский Кредитный Банк повысил ставку по накопительному счету для новых и действующих клиентов «МКБ Премиум», сообщает пресс-служба кредитной организации.



Максимальный доход на остаток по счету составляет 7,25% годовых при условии размещения суммы до 750 тыс. рублей и ежемесячного совершения покупок по картам МКБ на сумму от 20 тыс. При отсутствии трансакций по картам ставка по накопительному счету составит 5,5% годовых вне зависимости от объема размещенной суммы.

Проценты на счет клиента зачисляются в последний календарный день месяца, исходя из ежедневного остатка на начало дня. Лимиты на пополнение накопительного счета, а также на снятие средств отсутствуют.

«Среди преимуществ продукта — удобное управление денежными средствами и получение дохода за каждый день размещения суммы на счете без потери процентов», — отмечает директор департамента по работе с премиальными клиентами МКБ Нина Макухина.