Число абонентов банковских мобильных операторов (MVNO, mobile virtual network operator) перевалило за 10 млн человек, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные ВТБ. В России MVNO есть у СберБанка («СберМобайл»), ВТБ («ВТБ Мобайл»), Газпромбанка («Газпромбанк Мобайл»), а также Тинькофф Банка («Тинькофф Мобайл»). Все они работают с Tele2.

В рамках сотрудничества кредитные организации арендуют у сотового оператора вышки, но сим-карты распространяют самостоятельно. Одним из первых в мире мобильного оператора (PosteMobile) запустил итальянский BancoPosta в 2007 году. Есть и обратный пример, когда оператор создает свой банк, — МТС и МТС Банк.

Создание виртуальных операторов стало логичным шагом банков в рамках развития собственных экосистем. Они могут самостоятельно купить игрока на рынке или создать собственного. Но в первом случае покупателя может ждать множество ограничений, в том числе сложность технической интеграции.

По данным пресс-службы СберБанка, реализация таких проектов позволяет кредитным организациям объединять финансовые и телеком-сервисы, связывать предложения услуг мобильной связи и программы лояльности банков. В банке оценивают потенциал аудитории «СберМобайла» более чем в 80% всего населения страны. «Мы уже видим положительный эффект проекта с точки зрения роста лояльности действующих клиентов и привлечения новых», — отметил гендиректор «ВТБ Мобайл» Владислав Соколов. По его словам, банк планирует достичь проникновения оператора в свою активную клиентскую базу в 20%.

Как сообщили в пресс-службе Газпромбанка, результатом запуска мобильного оператора стал рост клиентской базы — сейчас это 30 тыс. человек, но планируется этот показатель увеличить в пять раз. В прошлом году 46% абонентов «Тинькофф Мобайла» оформили другой продукт банка, рассказал представитель «Тинькофф Мобайл». По его словам, они оформляют банковские продукты (31%) и даже сразу три продукта экосистемы (13%).

По словам директора розничных продуктов банка ДОМ.РФ Евгения Шитикова, тренд на запуск собственных виртуальных мобильных операторов в долгосрочной перспективе будет только усиливаться.