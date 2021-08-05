Российские операторы связи покроют своими сетями более 80% федеральных трасс к 2024 году. Как передает ТАСС, об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев, выступая на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

«Операторы согласились покрыть своими сетями за счет собственных средств более 80% федеральных трасс к 2024 году», — сказал он.

При этом Шадаев указал, что покрытие большего количества трасс натыкается на ключевой барьер для создания инфраструктуры вдоль дорог — стоимость подключения базовых станций к электричеству. Стоимость подключения может в десятки раз превышать стоимость самой базовой станции. Вице-премьер Александр Новак заметил, что у энергетиков также нет возможности оплачивать подключение станций и единственная возможность решить этот вопрос — повышение тарифов. Президент России Владимир Путин поручил правительству определить, за счет каких источников будет оплачиваться подключение базовых станций операторов связи вдоль автотрасс к электричеству. «Это нужно просчитать, вынести на правительство и посмотреть, на сколько и где поднять тарифы, если это экономически обоснованно, а где и в каком объеме отфинансировать это из бюджета», — отметил глава государства.



Шадаев также сказал, что операторы связи за счет собственных средств завершат в 2024 году создание сетей 4G во всех населенных пунктах РФ с населением более 1 тыс. человек.

«Дополнительно при принятии решения <…> о продлении использования частот, которые используются для мобильного скоростного Интернета, мы смогли согласовать с операторами связи дополнительные социальные обязательства. Здесь нам очень помогло ваше поручение на заседании Совета по стратегическому развитию. Мы смогли договориться, что операторы в 2024 году за счет собственных средств завершат создание сетей инфраструктуры скоростного мобильного Интернета во всех населенных пунктах с численностью жителей более тысячи человек», — сообщил Шадаев.

СМИ: операторам продлили лицензии на связь 4G с дополнительными условиями Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, отвечающий в России за распределение частот) на заседании в понедельник, 2 августа, приняла решение о продлении на десять лет разрешений на использование частот в диапазонах 800 МГц и 2600 МГц для развития сетей в стандарте LTE (относится к четвертому поколению связи, 4G). Об этом РБК рассказали три участника рынка, а также источник, близкий к одному из членов комиссии.

Также он отметил, что установка базовых станций зарубежного производства будет ограничена для российских операторов связи с 2023 года.

«Мы ввели очень жесткое ограничение на поставку начиная с 2023 года в сети связи зарубежных базовых станций. Фактически с 1 января 2023 года на сети связи операторов наших можно будет поставить только российские базовые станции», — сказал Шадаев.



Минцифры, по его словам, провело переговоры с основными производителями базовых станций, а с двумя договорилось о локализации производства в России и передаче прав российским партнерам для производства современных базовых станций стандарта LTE для обеспечения высокоскоростного доступа к Интернету.