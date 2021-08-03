Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, отвечающий в России за распределение частот) на заседании в понедельник, 2 августа, приняла решение о продлении на десять лет разрешений на использование частот в диапазонах 800 МГц и 2600 МГц для развития сетей в стандарте LTE (относится к четвертому поколению связи, 4G). Об этом РБК рассказали три участника рынка, а также источник, близкий к одному из членов комиссии.

Но, по словам двух собеседников РБК, при продлении устанавливается несколько специальных условий для операторов:

с 2023 года они должны будут использовать при строительстве подобных сетей только оборудование, включенное в реестр российской электронной продукции, и оно должно применять софт из реестра российского программного обеспечения;

к 8 сентября 2024 года — обеспечить покрытие LTE в 100% населенных пунктов численностью более 1 тыс. человек;

к 8 сентября 2031 года — покрыть сетями LTE 99,9% дорог федерального значения.

Также ГКРЧ продлила до 31 декабря 2022 года разрешения на использование частот в диапазоне 700 МГц. Этот ресурс формально выделен операторам, но не используется ими, поскольку в нем ведется телевизионное вещание. По словам двух источников РБК на рынке телекоммуникаций, Минцифры намерено «работать над тем, чтобы перераспределить этот ресурс от вещателей к операторам». «Если получится, то операторы смогут использовать его при условии, что охватят связью региональные дороги и населенные пункты численностью населения 500—1 000 жителей», — сообщил один из собеседников РБК. Ранее «Ведомости» писали, что ГКРЧ планировала обязать операторов при продлении частот в диапазоне 700 МГц обеспечить покрытие LTE в 99% населенных пунктов с числом жителей 500—999 человек к 2028 году.

Как напоминает РБК, первые частоты для LTE в России были выделены решением ГКРЧ в сентябре 2011 года. Тогда ресурс получили «Скартел» («дочка» «МегаФона») и сам «МегаФон», МТС, «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), а также «Ростелеком» (впоследствии передал частоты своей «дочке» — «Т2 РТК Холдингу», который работает под брендом Tele2). Срок этого решения истекает в сентябре этого года. Изначально оно содержало условия инвестировать не менее 15 млрд рублей в строительство сетей в год и к концу 2019 года обеспечить связью всю страну. При этом регион считался охваченным LTE, если во всех его населенных пунктах размером более 50 тыс. жителей в средних и высших учебных заведениях доступен мобильный Интернет на скорости 1 Мбит/с.

Еще в марте источники РБК рассказывали, что власти обсуждают возможность ввести при продлении разрешений на частоты 4G обременение по покрытию сотовой связью федеральных автодорог.

Роскомнадзор не публикует статистику по охвату связью 4G основных автодорог, лишь данные о покрытии магистральных автодорог связью 2G и 3G. Из них следует, что стопроцентное покрытие четырех операторов есть на 23 из 32 магистральных автодорог федерального значения. Хуже всего дела с покрытием были в Сибири и на Дальнем Востоке.



По предварительным оценкам, выполнение обсуждаемых условий может обойтись бизнесу в 100 млрд рублей, указывает РБК, ссылаясь на комментарии операторов.