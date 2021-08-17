Коллекторские агентства смогут с конца августа получать целевые займы на покупку портфелей просроченной задолженности, пишет «Коммерсант» . Онлайн-аукцион по продаже просроченной задолженности Debex и Транскапиталбанк запустили программу по кредитованию коллекторов, рассказали в Debex. Программа предполагает возможность получить целевой кредит (на приобретение на онлайн-аукционе портфеля просроченной задолженности) на сумму от 10 млн рублей сроком до двух лет под 16,5% годовых.

Как пояснил гендиректор Debex Александр Данилов, предложение адресовано небольшим агентствам, у которых ощущается недостаток оборотных средств на покупку долгов. Такие агентства технологичны и могут за счет этого составить конкуренцию крупным компаниям, уверен он. По оценкам Debex, ежегодная потребность коллекторов в заемных средствах составляет в сумме около 3 млрд рублей. До конца текущего года в рамках проекта выдачи могут достичь 150 млн рублей. Для Транскапиталбанка это возможность выйти на новый рынок и привлечь новую активную аудиторию, отметил председатель правления кредитной организации Евгений Ивановский.

В России стали чаще жаловаться на взыскателей По данным ФССП, за шесть месяцев 2021 года в ведомство поступило 19,9 тыс. обращений граждан на действия взыскателей (профессиональных коллекторских агентств, служб взыскания банков и МФО), пишет «Коммерсант» . Из них было рассмотрено 14,6 тыс. обращений, из которых необоснованными было признано более 10,5 тыс. обращений (около 72%).

Коллекторы положительно оценивают появление на рынке нового продукта, но из-за привлекательности именно для небольших и не всегда профессиональных игроков он может быть сопряжен с высокими рисками. По словам президента СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) Эльмана Мехтиева, успешная реализация проекта может привести к росту как количества покупателей на портфель, так и количества продавцов, желающих реализовать его. Это позволит избежать значительного роста цен.

Согласно проведенному в июле опросу среди коллекторских компаний — членов НАПКА, только 17% вообще не используют заемных средств для приобретения портфелей просроченной задолженности, отметил управляющий директор «Первого коллекторского бюро» Павел Михмель. В основном компании фондируются частными займами, что связано с высоким уровнем отказов со стороны банков, пояснил он.