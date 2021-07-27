По данным ФССП, за шесть месяцев 2021 года в ведомство поступило 19,9 тыс. обращений граждан на действия взыскателей (профессиональных коллекторских агентств, служб взыскания банков и МФО), пишет «Коммерсант» . Из них было рассмотрено 14,6 тыс. обращений, из которых необоснованными было признано более 10,5 тыс. обращений (около 72%).

Отмечается, что такие показатели в годовом выражении могут превысить результаты предыдущих лет, сохранив тенденцию роста количества обращений. Так, по итогам 2019 года в ФССП было подано почти 36 тыс. жалоб, по итогам 2020-го — 37 тыс. жалоб. Из них ведомство рассмотрело 27,2 тыс. и 26,9 тыс. жалоб соответственно, при этом доля необоснованных составила, по данным ФССП, 76% и 75%.

Рост жалоб может быть связан с увеличением объема рынка проданной просроченной задолженности. По данным Первого коллекторского бюро и НАПКА, в первом полугодии 2021 года объем рынка цессии составил 83,6 млрд рублей, превысив на 2% результат аналогичного периода прошлого года. Сумма закрытых сделок составила 71,8 млрд рублей против 66,9 млрд рублей в 2020 году. От микрофинансовых организаций за отчетный период коллекторы получили еще 10,8 млрд рублей просроченных долгов.

Вместе с тем темпы кредитования населения и бизнеса находятся вблизи максимальных значений за последние годы. Что касается необеспеченных потребительских ссуд, здесь уже заметны признаки начинающегося перегрева, отмечала на прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Сегмент растет быстрее, чем регулятор прогнозировал в апреле. И темпы не удалось снизить даже после возврата с 1 июля риск-весов по потребкредитам на допандемический уровень. Как прогнозировал ранее Центробанк, темпы роста в сегменте потребительского кредитования по итогам года могут достичь 20%, поэтому регулятор пообещал принять меры для охлаждения розничного рынка.

По мнению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, число жалоб по итогам года будет расти. «Закредитованность населения растет, многие граждане столкнулись с потерей работы и дохода, перестали справляться со своими долгами и были вынуждены столкнуться с коллекторами», — пояснила она. Тема взыскания просроченной задолженности является чувствительной для любого человека, поэтому каждое взаимодействие может расцениваться им как факт нарушения, согласен президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. «Кроме того, эта иллюзия подпитывается и истерией вокруг якобы массового нарушения прав потребителей финансовых услуг коллекторскими организациями, когда коллекторами называют любых взыскателей любого долга», — добавил он.