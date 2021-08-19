Чистая прибыль банка «Кузнецкий» за январь – июль 2021 года увеличилась на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 35,9 млн рублей, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

В сообщении сказано, что балансовая прибыль банка до налогообложения за семь месяцев 2021 года увеличилась в 1,4 раза и составила 59,6 млн рублей, чистые процентные доходы увеличились на 5% – до 178,3 млн рублей, общий объем доходов вырос на 8% – до 503 млн рублей. Все данные роста приведены по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как отметили в «Кузнецком», активы банка на 1 августа 2021 года составили 6,6 млрд рублей, рост – 4,4% к аналогичной дате прошлого года, собственный капитал – 625,6 млн рублей.

На 1 августа 2021 года кредитный портфель банка составил 4,4 млрд рублей, из которых 3,2 млрд рублей приходилось на кредиты корпоративным клиентам, 1,2 млрд рублей – физическим лицам. С начала года банк предоставил предприятиям, физическим лицам и органам местного самоуправления кредиты на сумму около 3,5 млрд рублей, из них 1,8 млрд рублей было направлено на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса.

«Объем всех привлеченных ресурсов составил 5,8 млрд рублей, рост – 3,3% к аналогичной дате прошлого года. Объем вкладов населения на 1 августа 2021 года – 2,8 млрд рублей, депозиты и остатки на счетах организаций и предприятий увеличились на 11,7% и составили 2,6 млрд рублей. Остатки на счетах физических лиц увеличились на 7,8% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. Банк привлек от ЦБ РФ под фондирование кредитов для предприятий малого и среднего бизнеса более 38 млн рублей», – отмечается в сообщении.



Там уточняется, что все представленные показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Кузнецкий».