С января по июль 2021 года число коррупционных преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2020-го возросло на 16,5%, пишут «Известия» , ссылаясь на статистику Генпрокуратуры. Всего же в этом году зафиксировано 24,5 тыс. преступлений, связанных с коррупцией, и это максимальный показатель за восемь лет. Размер ущерба увеличился с 32,4 млрд до 39,4 млрд рублей.

Пойманные на коррупции стали значительно чаще добровольно возмещать причиненный ущерб. В январе — июле прошлого года они вернули 3,5 млрд рублей, а в нынешнем году — 9,9 млрд рублей. С 16,6 млрд до 45 млрд рублей увеличилась стоимость активов, на которые наложен арест, говорится в отчете. Около половины коррупционных преступлений приходится на взяточничество. За семь месяцев 2021 года в России зарегистрировали 2 981 факт дачи взятки, 3 485 фактов получения взятки и 1 398 фактов посредничества во взяточничестве. В каждом третьем случае размер взятки не превышает 10 тыс. рублей, уточняется на портале правовой статистики Генпрокуратуры.

Число экономических преступлений в России выросло на 10% Мошенники совершенствуют механизмы отъема денег у населения и возможности оставаться при этом безнаказанными.

Наибольшее число «мелких» взяток за семь месяцев 2021 года зарегистрировано в Пермском (240, рост в 3,3 раза) и Ставропольском (169, рост в 1,5 раза) краях, а также в Санкт-Петербурге (135, рост в пять раз). Больше всего эпизодов дачи взятки зафиксировано в Татарстане (195), Москве (157) и Московской области (146). Столица оказалась среди антилидеров и по количеству фактов получения взяток (235). В топ рейтинга также попали Краснодарский край (196) и Санкт-Петербург (125).

Взятки в мелком размере, до 10 тыс. рублей, чаще берут полицейские и муниципальные чиновники, отметил председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. Но в первую очередь нужно бороться с масштабными проявлениями коррупции, добавил он. Для более успешной борьбы со взяточничеством следует ужесточать законодательство. Ответственность за такой вид преступлений должна быть от десяти до 25 лет лишения свободы, считает Кабанов.