Московский Кредитный Банк в партнерстве с группой компаний «Инград» запустили ипотечную программу без первоначального взноса под 6,5% годовых на первый год, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Со второго года действия кредитного договора размер ставки составит 9,3% годовых. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей.

Клиенты могут воспользоваться программой ипотеки без первоначального взноса при покупке жилья во всех объектах девелопера, расположенных в столице и ближайшем Подмосковье.

Клиенты МКБ могут выбрать различные виды программ ипотечного кредитования для новостроек и вторичного рынка, включая рефинансирование и льготную ипотеку с господдержкой. Подать заявку на ипотеку может любой совершеннолетний гражданин РФ со стабильным источником дохода и стажем работы на последнем месте от одного месяца.