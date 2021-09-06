Суды заподозрили фирмы в обналичивании и выводе денег на 616 млрд рублей, пишут «Известия» . Такова сумма требований по судебным спорам, к которым был привлечен Росфинмониторинг в 2020-м. За год она выросла в три раза. Росфинмониторинг на постоянной основе взаимодействует с органами судебной власти, сообщил представитель службы. Когда у суда возникают сомнения в причастности сторон к отмыванию доходов и другим подозрительным операциям, он информирует ведомство, которое принимает меры реагирования, зафиксированные в «антиотмывочном» законе.

В отчете службы отмечается, что в 2020 году общий объем подозрительных операций нотариусов вырос до 25 млрд рублей. Документы, заверенные нотариусами, носят силу исполнительных и могут использоваться судебными приставами для принудительного взыскания денег. Используют нотариальные услуги для проведения сомнительных операций из-за низких «трансакционных» издержек (нет необходимости обращения в суд). В настоящее время правоохранительными органами в отношении соответствующих нотариусов проводятся проверочные мероприятия, в ряде случаев возбуждены уголовные дела, пояснили в Росфинмониторинге.

​ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными о подозрительных исполнительных листах Регулятор обеспокоен, что эти документы стали чаще использоваться для отмывания и обналичивания денег.

В ЦБ отметили нарастание тенденции использования недобросовестными участниками хозяйственного оборота исполнительных документов при совершении операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации или отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. Регулятор поднимал вопрос о внесении изменений в законодательство в части наделения банков правом отказа в совершении операции по исполнительным документам при наличии подозрений.

Банкиры знают о схемах обналичивания и вывода денег через суды и нотариусов. Принцип действия схемы таков: между должником и взыскателем заключается фиктивный договор, на основании которого впоследствии проводится процедура взыскания долга в судебном или досудебном порядке с использованием исполнительной надписи нотариуса, пояснили в «Открытии».

Обналичивание через исполнительные листы в 2020 году выросло в 1,7 раза В Росфинмониторинге добавили, что в 2019 году в рамках данной схемы было отказано в удовлетворении противоправных требований на общую сумму 41 млрд рублей.

По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, в обычных гражданско-правовых спорах, в отличие от банкротных, нет повышенных стандартов доказывания, и суды, в том числе в силу их загруженности, формально подходят к исследованию доказательств. Подобные решения, как правило, никем не обжалуются и вступают в силу без всяких препятствий, а сторона истца получает исполнительный лист и идет с ним в банк взыскивать денежные средства с «должника».