ЦБ с целью усложнить проведение сомнительных операций с исполнительными листами через банки рекомендовал участникам рынка начать обмениваться данными о таких документах. Об этом говорится в методических рекомендациях Банка России, согласованных с Росфинмониторингом.



ЦБ зафиксировал рост недобросовестного оборота исполнительных листов — случаев, когда компании инициируют фиктивное судебное разбирательство, чтобы законно взыскать средства с контрагента. Банк, получивший такой документ, не может отказать клиенту по закону «Об исполнительном производстве», даже если есть подозрения, что перевод нужен для последующего отмывания или обналичивания денег. В ноябре Банк России сообщал, что за десять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза, несмотря на пандемию.

Рекомендации Банка России распространяются на банки, которые обслуживают и должников (отправителей денег), и взыскателей (получателей).

Банк, получивший сомнительный исполнительный лист, должен будет маркировать денежный перевод по нему — указать в реквизитах особый код трансакции и описание. Такая же информация должна передаваться в Росфинмониторинг. Кроме того, участник рынка должен «незамедлительно проинформировать кредитную организацию, обслуживающую получателя денежных средств — взыскателя», — говорится в материалах ЦБ. Передача данных может идти по электронной почте, телефону или другому каналу, но с соблюдением банковской тайны.

Банкам, где обслуживаются получатели денег по исполнительным листам, ЦБ предлагает принимать во внимание сведения от коллег. В частности, руководствоваться более ранними рекомендациями по снижению операционных рисков и отказывать таким клиентам в проведении дальнейших операций по счету. Если в течение года в банк поступит два подобных «сигнала» из других кредитных организаций, он сможет расторгнуть договор обслуживания с клиентом.