Лидером среди российских регионов по росту средней стоимости загородного дома за лето 2021 года стала Московская область. С июня по август средняя стоимость лота в регионе увеличилась на 19% и составила 24,5 млн рублей, подсчитали аналитики ЦИАН.

Второе место по росту занимает Ленинградская область: средняя цена лота здесь составляет 16,7 млн рублей, это на 12% больше, чем в начале лета. Третье место — у Москвы, где средняя стоимость дома увеличилась за лето на 11%, до 37,6 млн рублей.

На четвертом месте — Краснодарский край с ростом на 10% (до 20,4 млн рублей), на пятом — Севастополь с увеличением средней стоимости на 9% (до 17,5 млн). В среднем по стране за лето 2021 года стоимость загородного дома выросла на 5% — с 6,7 млн рублей до 7,1 млн.

«Лето — традиционно активный период на рынке загородной недвижимости. В этом году, как и в прошлом, интерес поддерживается также и эпидемиологической ситуацией. Повышенный спрос провоцирует рост цен и приводит к вымыванию с рынка наиболее доступных и привлекательных вариантов готовых домов, а в последнее время — и земельных участков. Сокращение ликвидного предложения, повышение стоимости и распространение льготной ипотеки на строительство стимулируют индивидуальное жилищное строительство», — говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

По данным столичных риелторов, самая дорогая локация на загородном вторичном рынке Подмосковья — Одинцовский район. На втором месте — Красногорский район, на третьем — Химкинский.



