Банк «Ренессанс Кредит» открыл в Москве очередной офис мини-формата «Москва Кузьминки», сообщает пресс-служба кредитной организации. Отделение располагается по адресу: г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 76, к. 1.



Как уточняют в банке, клиентам мини-офиса доступен полный комплекс финансовых услуг, привычный для посетителей классических офисов, — оформление дебетовых и кредитных карт, потребительское кредитование, открытие депозита, платежи, денежные переводы и другие банковские сервисы.

В мини-офисе рабочее место каждого сотрудника оборудовано темпо-кассой. Это решение позволяет клиентам производить рассчетно-кассовые операции непосредственно во время обслуживания специалистом отделения, не обращаясь дополнительно в кассу.

График работы: с понедельника по пятницу — с 11:00 до 19:00 (без перерыва на обед).

