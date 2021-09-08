В сентябре в топ самых оплачиваемых вакансий вошли программисты, топ- и мидл-менеджеры и инженеры. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob, проанализировав 105 тыс. вакансий в крупнейших городах России.

По данным исследования, в Москве самая высокая зарплата предлагается финансовому директору — от 350 тыс. рублей в месяц. От кандидата требуются глубокие знания в области налогового законодательства, бухгалтерского учета, умение формировать налоговую политику компании и искать способы оптимизации налоговой нагрузки. Чуть меньше — от 345 тыс. рублей в месяц — предлагают DevOps-инженеру. Работа удаленная, от кандидата требуются опыт работы не менее шести лет и высшее образование. Замыкает столичную тройку лидеров вакансия блокчейн-аналитика, которому предлагают 300—360 тыс. рублей в месяц. Кандидат должен владеть техническим английским языком, иметь опыт работы от трех лет и высшее образование.

В Санкт-Петербурге зарплаты немного ниже, чем в Москве: так, больше всего в месяц предлагают генеральному директору компании, занимающейся поставками электроники, — от 300 тыс. рублей. От кандидата требуют опыт работы не менее шести лет, сильные управленческие, организационные и аналитические навыки, а также опыт реализации проектов в e-commerce. Следом по размеру зарплаты идет вакансия на должность руководителя группы веб-разработки, в месяц кандидату предлагают от 260 тыс. рублей. У соискателя должен быть опыт работы не менее трех лет, высшее образование области IT и программирования и владение техническим английским языком. На последнем месте находится вакансия Python-разработчика с заработной платой 220—250 тыс. рублей в месяц. От кандидата ждут опыта работы не менее трех лет, наличие высшего образования и разговорный английский язык уровня не ниже B1.

Самая высокооплачиваемая вакансия Волгограда — программист 1С. Успешному кандидату предлагают от 90 тыс. рублей в месяц. От него требуется опыт работы от одного года, среднее образование, навыки доработки и обновления нетиповых конфигураций и понимание основ бухгалтерского учета. От 80 тыс. рублей в месяц готовы платить руководителю сектора разработки и внедрения программного обеспечения. Так, в числе требований — опыт работы от одного года и желание выучить новый язык программирования (X++). Значительно меньше предлагают начальнику офиса отдела продаж в компании МТС — от 65,3 тыс. рублей в месяц. У соискателя должно быть средне-специальное образование, успешный опыт работы на аналогичной должности от шести месяцев, а также развитые лидерские качества и ориентация на результат.

В Воронеже больше всего может получать Middle Full-stack.NET Developer — 210—260 тыс. рублей в месяц. Опыт работы от трех лет и знание английского языка обязательны. Customer success менеджер в международной IT-компании может зарабатывать от 160 тыс. до 190 тыс. рублей в месяц. Успешный кандидат должен иметь опыт работы от одного года, свободно владеть английским языком, быть коммуникабельным и стрессоустойчивым. PHP-программисту, работающему удаленно, готовы платить от 120 тыс. рублей в месяц. Кандидат должен иметь опыт работы от трех лет, аналитический склад ума и алгоритмическое мышление.